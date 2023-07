Incendio in campo fotovoltaico: vigilanti evitano il peggio

E' accaduto nella serata di domenica 30 luglio in contrada Spietri San Pietro Vernotico

SAN PIETRO VERNOTICO - Si è evitato il peggio nella serata di oggi, domenica 30 luglio, in contrada Spietri a San Pietro Vernotico grazie al tempestivo intervento delle pattuglie dell'istituto Vedetta 2 Mondialpol: era divampato un incendio in un campo fotovoltaico, le guardie particolari giurate lo hanno domato con gli estintori in dotazione. Senza il loro intervento la situazione sarebbe potuta degenerare.

Delle fiamme se ne sono accorti gli stessi vigilanti durante un giro di controllo nella zona. Erano le 20.30. Hanno attivato la procedura antincendio informando la sala operativa e i vigili del fuoco. I pompieri, però, erano impegnati in un altro intervento così con il supporto di un'altra pattuglia, le guardie particolari giurate si sono messe a lavoro per spegnere il rogo. All'arrivo dei vigili del fuoco le fiamme erano state completamente domate.