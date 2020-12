Cavi Enel in fiamme nel centro abitato: intervengono i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco in via Provinciale San Vito 107, per un cavo Enel che sfiammava. E' Accaduto intorno alle ore 19:30 di oggi (martedì 1 dicembre). Le fiamme hanno lambito un'abitazione. La Polizia Locale si è recata sul posto per la gestione della viabilità. Il princilio di incendio è stato provocato da un cortocircuito, probabilmente per un eccessivo assorbimento. I tecnici di E-Distribuzione si sono attivati per risolvere il problema.