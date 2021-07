Cortocircuito alla cella frigo, locale in fiamme: momenti di paura in piazza Mercato

I tavoli intorno alla piazza erano ancora pieni. Decine di persone consumavano i loro pasti, fra bracerie, ristoranti e pizzerie, in un via vai di camerieri. Intorno alle ore 23, l'imprevisto. Una colonna di fumo ha iniziato a fuoriuscire dalla saracinesca del locale "La bottega dei legumi", attività commerciale di piazza Mercato, nel pieno centro di Brindisi, situata accanto all'arco da cui ci si immette in via Ferrante Fornari, a pochi metri da una nota braceria. Nel giro di pochi secondi il fumo si è fatto sempre più denso. La routine della piazza si è interrotta. Tutti gli occhi, con una certa apprensione, erano puntati verso quel locale che andava a fuoco.

Alcuni riprendevano la scena con gli smartphone e postavano le immagini sui social, mentre sul posto si recavano un paio di squadre di vigili del fuoco. Qualcuno ha tentato di affrontare le fiamme con un estintore, ma solo l'intervento dei pompieri, scortati dai motociclisti della Polizia Locale, ha posto fine al rogo.

L'incendio ha investito varie cassette di legno che si trovanano all'interno dell'immobile, le cui pareti si sono completamente annerite. In piazza si è recata anche una pattuglia di carabinieri. L'origine dell'incendio è stata chiara fin da subito: una cella frigo. I danni sono ingenti. Il titolare ha assistito sconsolato alle operazioni di spegnimento.