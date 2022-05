Incendio appiccato nel palazzo ex Inpdap: rione Santa Chiara invaso dal fumo

Un incendio è stato appiccato all'interno degli uffici del palazzo ex Inpdap, situato fra via Pastrengo e via Bezzecca, al rione Santa Chiara, in stato di abbandono da almeno 10 anni. E' accaduto intorno alle ore 22.30 di giovedì (19 maggio). Una densa colonna di fumo ha invaso il quartiere, pervaso da un odore acre. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. Intervenuti anche i poliziotti della Sezione volanti e un equipaggio della guardia di finanza.

I pompieri inizialmente hanno tentato di spegnere il rogo rompendo una delle vetrate della vecchia palazzina. Poi hanno forzato la porta di ingresso e si sono introdotti nell'immobile atraverso la rampa d'accesso ai seminterrati, da dove pare sia partito l'incendio. Ad andare in fumo vecchi mobili da ufficio, climatizzatori, materiale cartaceo, persino un materqsso. Si potebbe trattare di un raid vandalico. In passato, infatti, più volte i residenti del posto hanno segnalato le scorribande dei teppistelli all'interno dell'edificio, fra urla e schiamazzi che disturbavano l'intero isolato. Il luogo potrebbe anche essere utilizzato come riparo da senzatetto.