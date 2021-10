Rifiuti in fiamme nelle campagne: densa colonna di fumo nero

La densa colonna di fumo nero è stata avvistata nel raggio di chilometri. Quel colore così intenso era conferito dai copertoni che andavano in fiamme a breve distanza da un capannone, nelle campagne. I vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi sonointervenuti stamattina (sabato 2 otobre) nei pressi della strada che collega San Pietro Vernotico a Campo di mare, a poche centinaia di metri dal centro abitato di San Pietro, per spegnere un incendio che si stava sviluppando nelle campagne. Anche pneumatici, appunto, fra i vari rifiuti divorati dal rogo, in uno scenario tutt'altro che inedito. Sempre in quella zona, infatti, si sono verificati almeno altri due incendi di rifiuti negli ultimi anni: il primo risale all'aprile 2017, il secondo al luglio 2018