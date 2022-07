Tir a fuoco sulla superstrada si ribalta nelle campagne, traffico rallentato

BRINDISI - Un Tir adibito al trasporto di carne si è ribaltato e incendiato la notte scorsa sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce. Ferite lievi per il conducente. L'incidente si è verificato attorno alle 3 all'altezza dello svincolo per Trepuzzi sulla corsia in direzione Lecce. Sul posto i vigili del fuoco e un mezzo di supporto con autobotte che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Il traffico ha subito grossi rallentamenti. Al momento in cui scriviamo il mezzo pesante è ancora ribaltato nella campagna che costeggia la superstrada e nel tratto di strada interessato dall'incidente vi sono rallentamenti e auto incolonnate.