Cala Materdomini, incertezze su riapertura: "Si scongiuri il rischio che rimanga chiusa"

BRINDISI - La situazione della spiaggia di Cala Materdomini in vista della stagione estiva, ormai alle porte, è ancora incerta. Ad oggi il chiosco dato in concessione non è ancora aperto. I tempi e le modalità per l’avvio dell’attività non sono ancora noti. La questione è stata affrontata durante la seduta della commissione consiliare Bilancio, presieduta da Cesare Mevoli, che si è svolta stamattina (lunedì 6 maggio) presso la sala Mario Marino Guadalupi di Palazzo di Città.

Il consiglio comunale sta valutando una proposta di modifica del regolamento sulla gestione e sull’affidamento dei beni comunali, per risolvere delle criticità emerse di recente. In primis, la sussistenza di pendenze accumulate negli anni da concessionari di locali commerciali, che per periodi abbastanza lunghi non hanno pagato il canone dovuto all’amministrazione comunale. “Bisogna fare in modo – spiega Cesare Mevoli – che questo periodo sia il più breve possibile. Poi bisogna impedire che ci siano dei subentri. Nel momento in cui il titolare di un locale vincitore di un bando non è in grado di essere solvente, va ritirata la convenzione e va passata al secondo in graduatoria, perché sicuramente era in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando: cosa che non si può dire per chi subentra, non avendone titolo”.

E poi si è discusso di cala Materdomini. La spiaggia è gestita dal 2021 da un privato che si aggiudicò il bando indetto dall’amministrazione comunale, all’epoca guidata dal sindaco Riccardo Rossi. “Ad oggi - afferma ancora Mevoli – abbiamo il rischio concreto che la spiaggia rimanga chiusa, con l'approssimarsi della stagione estiva. Un posto frequntato da centinaia di brindisini non è giusto che rimanga chiuso perché l'attuale detentore non è in grado di adempiere agli obblighi contrattuali. La situazione va risolta, se possibile, immediatamente”.

Analogo auspicio viene espresso anche da Riccardo Rossi, oggi consigliere d’opposizione. “Da voci che giungono - afferma Rossi - sembra non ci siano le condizioni per la prosecuzione dell’attuale gestore. Chiediamo di affrontare il tema. La spiaggia, a mio avviso, dovrebbe già essere aperta per i cittadini. Speriamo di avere notizie precise subito e capire come intenda muoversi l’amministrazione”.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui