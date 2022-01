L'inchiesta "Astrolabio" della guardia di finanza sul traffico di migranti

Almeno trenta sbarchi di migranti ricostruiti e analizzati. Un giro d'affari enorme, per milioni di euro. Una rete composta da una folta schiera di sodali, ivi compreso un piccolo esercito di fiancheggiatori e, soprattutto, scafisti. E' l'operazione "Astrolabio" (dall'antico strumento che serviva per eseguire facilmente complessi calcoli astronomici), scattata oggi, 19 gennaio 2022, in Italia, Grecia e Albania.

Hanno partecipato oltre ottanta militari del Comando provinciale di Lecce della guardia di finanza e dello Scico (Servizio centrale investigazione criminalità organizzata di Roma), in sinergia con le polizie greca e albanese e con unità mobili di Europol, coordinate da Eurojust (Paesi Bassi). Il tutto, sotto la guida della Direzione nazionale antimafia e della Direzione distrettuale antimafia di Lecce.