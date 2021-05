Moto prende fuoco dopo impatto con auto: le immagini dell'incidente

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nonostante la dinamica, fortunatamente nessuno dei due guidatori coinvolti versa in pericolo di vita. Il video acquisito dalla polizia municipale

FASANO - Incidente tra un'auto e una moto a Torre Canne, Fasano, sulla litoranea che conduce a Savelletri. E' accaduto ieri, 30 maggio 2021, in mattinata, intorno alle 11. Esiste anche un video che documenta lo scontro tra i due mezzi, video ripreso dalla telecamera di un centro nautico. Il video gira sulle chat ed è stato anche pubblicato su Facebook. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Fasano. Si vede anche la moto che prende fuoco. Nonostante l'impatto, fortunatamente nessuno dei due guidatori coinvolti versa in pericolo di vita. Il conducente dell'autovettura è un fasanese di 30 anni, mentre il guidatore della moto, che ha avuto la peggio, ha 18 anni ed è originario di Martina Franca (Taranto). Per il primo la prognosi è di sette giorni, il secondo ha riportato invece diverse fratture. Gli agenti della polizia locale hanno acquisito le immagini, che aiuteranno a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.