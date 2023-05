Camion contro spartitraffico dopo scoppio pneunatico: lunga coda sulla superstrada

L'incidente si è verificato oggi pomeriggio sulla Brindisi-Lecce, poco prima dello svincolo per il rione Santa Chiara, direzione nord. Sul posto Polizia stradale e vigili del fuoco

Traffico a passo d'uomo sulla strada statale 613 che collega Brindisi a Lecce, a seguito di un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion. Il Tir, a causa dello scoppio di uno pneumatico, è andato a sbattere contro i new jersey della spartitraffico lungo la carreggiata nord, poco prima dello svincolo per il rione Santa Chiara.

Nessuna conseguenza per il conducente, ma ripercussioni di una certa rilevanza sulla viabilità. Il paraurti del mezzo pesante si è infatti incastrato sulla barriera divisoria, complicando le operazioni di rimozione del mezzo. Di questo si stanno occupando i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, intervenuti con un'autogru. La Polizia stradale è invece impegnata nella gestione della viabilità e nei rilievi del caso.

Ringraziamo Raffaele Capone per il video