Scoppio pneumatico e testacoda: camper contro guardrail sulla superstrada

Uno spaventoso testacoda si è concluso con un impatto contro il guardrail. Fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze un incidente che intorno alle ore 18 di oggi (mercoledì 88 luglio) si è verificato sulla strada statale 613 che collega Brindisi a Lecce, direzione Lecce, poco prima dello svincolo per Tuturano. Potrebbe essere stato lo scoppio di uno pneumatico a provocare la perdita di controllo di un camper di vacanzieri in viaggio verso il Salento. Il veicolo si è fermato di traverso sulla corsia di marcia. Fortunatamente le persone a bordo non si sono fatte male. Una pattuglia della Polizia Stradale si è recata rapidamente sul porto per gestire le viabilità. Era infatti concreto il rischio di ulteriori incidenti causati dalla presenza del camper al centro della strada. Inevitabili i rallentamenti.