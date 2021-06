Auto schiacciata da Tir, conducente miracolata: le immagini dell'incidente

L’auto è schiacciata fra lo spartitraffico e la fiancata di un camion. A bordo, fra le lamiere accartocciate, è intrappolata la conducente, vigile e cosciente. Un automobilista ha ripreso con il suo smartphone le fasi successive di uno spaventoso incidente che intorno alle ore 10 di oggi (giovedì 3 giugno) si è verificato sulla strada statale 16, carreggiata nord, all’altezza di Bisceglie, nel nord Barese. Nel giro di poche ore il video è diventato virale.

Il camion coinvolto nel sinistro è di una ditta di autotrasporti con sede in un Comune della provincia di Brindisi. L’autotrasportatore non ha riportato ferite. La conducente dell’auto, una donna di 30 anni, è stata soccorsa dai vigili del fuoco e dal personale del 118. Ricoverata presso l’ospedale Bonomo di Andria, la malcapitata ha ripoportato lesioni multiple, ma fortunatamente non verserebbe in pericolo di vita. Sulla dinamica dell’incidente procede la Polizia stradale. Come si vede nelle immagini, lo stesso conducente del camion e altri automobilisti si sono fermati per cercare di soccorrere la donna.