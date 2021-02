Piove anche nel sottopasso: cittadini esasperati e preoccupati

BRINDISI - Le giornate di pioggia, come quella di oggi, continuano a rappresentare un rischio per i fruitori del sottopasso che collega via Tor Pisana a piazza Crispi, in centro, passando dalla stazione ferrioviaria. Nel soffitto c'è una crepa da cui ad ogni pioggia si infiltra l'acqua. L'unico rimedio che viene posto in essere è l'installazione di un segnale di pericolo davanti alla pozzanghera sul pavimento. Ma quello che preoccupa non è solo l'acqua per terra ma l'infiltrazione stessa. I danni che provocano questo genere di criticità alle strutture sono noti, è certo che quel soffito sopra cui passano i treni è sicuro? Se lo chiedono in molti: "E' una vergogna assistere a tutto questo, si ripete ad ogni pioggia", commenta uno dei tanti fruitori del sottopasso.