Via Porta Lecce: iniziato il restyling dei sampietrini. Rossi: "Mi scuso per il ritardo"

Al via oggi gli interventi di rifacimento del manto stradale, disseminato di buche. Dureranno circa un mese

Sono iniziarti stamattina (mercoledì 15 marzo) i lavori di rifacimento dei sampietrini in via Porta Lecce, nel centro di Brindisi. Lo ha annunciato il sindaco Riccardo Rossi, che ha effettuato un sopralluogo. Il primo cittadino si scusa per il ritardo con cui è partito il cantiere, a causa delle lungaggini burocratiche che hanno segnato l'iter autorizzativo. La strada è infatti soggetta a vincoli di tipo paesaggistico.

I lavori dovrebbero durare circa un mese. Per evitare disagi si procederà su corsie alternate. L'arteria resterà chiusa solo quando il cantiere arriverà all'altezza dell'arco monumentale.