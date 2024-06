L'inno nazionale e le autorità presenti alla base logistica dell'Onu: il video

BRINDISI - La terra di Brindisi al centro del mondo, in questi giorni, non solo per il G7, ma anche per la cooperazione internazionale. Dopo l'annuncio del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres e del ministro degli Esteri Antonio Tajani, riguardante la partenza degli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, un altro momento da ricordare. Nel video, l'inno nazionale e una carrellata delle autorità presenti alla base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi

