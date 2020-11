Interventi di sanificazione nel dormitorio: Ecotecnica in azione

Stamattina, per il secondo giorno consecutivo, si sono svolti interventi di sanificazione e disinfestazione all’esterno del dormitorio per migranti situato in via Provinciale San Vito, a Brindisi. Gli operatori della ditta Ecotecnica si sono recati sul posto alle prime luci del giorno, accompagnati dalla Polizia locale e da un paio di pattuglie dei carabinieri e della Polizia di Stato. La ditta ha bonificato il cortile, spruzzando un prodotto igienizzate su bici e scooter, sparpagliati a decine sul retro dell’edificio. La struttura è occupata da circa 130 persone di varie nazionalità. Gli ospiti sono già stati avvisati del fatto che domani mattina dovranno liberare il dormitorio da materassi ed effetti personali, per consentire a Ecotecnica di sanificare anche l’interno dell’immobile, nell’ambito di una serie di interventi predisposti dall’amministrazione comunale per contenere il rischio di contagi da coronavirus.