Ecotecnica all'interno del dormitorio: completata la sanificazione

Nuovo intervento della ditta presso la struttura per migranti situata in via Provinciale San Vito