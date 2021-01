L'intervento dei vigili del fuoco per soccorrere l'uomo caduto dalla scala

Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per soccorrere un uomo caduto da una scala mentre era in una casa di sua proprietà in ristrutturazione. Si tratta di un appartamento a primo piano sito in via San Donaci a Cellino San Marco, l'uomo è stato subito soccorso dal personale del 118 ma per portarlo fuori dalla casa servivano i pompieri. Sul posto sono state inviate quattro squadre del comando provinciale di Brindisi, tra cui l'autoscala. I vigili del fuoco hanno raggiunto il malcapitato attraverso la finestra (sempre in costruzione) che si affaccia sulla strada. Hanno utilizzato una barella "Kong Lecco", tipica per i soccorsi del Nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) montata sulp posto, dopo averlo imbracato lo hanno portato a terra. Un'operazione che ha richiesto oltre un'ora di intervento e che si è conclusa positivamente. Il ferito è stato consegnato al personale del 118 per gli interventi del caso

