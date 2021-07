Green Pass anche per le palestre: "Pronti ad adeguarci, senza sotterfugi"

Ci sono anche le palestre fra i luoghi in cui, a partire dal prossimo 6 agosto, potranno accedere solo i possessori di Green Pass. L'ex pugile Antonio De Vitis, titolare della "Welnesse Sergio Ragno" situata in via Appia, è pronto ad adeguarsi alle nuove disposizioni, senza escamotage. De Vitis nei giorni scorsi ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un post in cui ha chiarito che la sua attività sarebbe stata ligia al dovere, dopo aver ricevuto numerose richieste sull'intenzione di "aderire" (in realtà non c'è facolta di scelta, il green pass è un obbligo al quale tutti devono adeguarsi, pena il rischio di sanzioni o di chiusura dell'attività) al green pass.