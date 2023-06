Cura carcinoma mammario: “Siamo punto di riferimento anche per pazienti da altre province”

Il dottor Stefano Burlizzi, dirigente responsabile del reparto di Chirurgia senologica presso l’ospedale Perrino di Brindisi, presiede un importante convegno: “Siamo in grado di operare fino a 500 casi all’anno”

Come curare il carcinoma mammario con terapie meno aggressive è l’argomento centrale del convegno dal titolo “Quality of care, quality of life", organizzato presso l’auditorium dell’Autorità di sistema portuale di Brindisi. L’importante evento è presieduto dal dottor Stefano Burlizzi. Il comitato scientifico è composto dallo stesso Burlizzi, dalla genetista Concetta Cafiero e dall’oncologa Laura Orlando. Stamattina (martedì 6 giugno) i lavori si sono aperti con i saluti del neo eletto sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna.

L’appuntamento giunge alla nona edizione. Il simposio si è aperto lunedì pomeriggio (5 giugno), con un confronto sugli elementi innovativi emersi dalla recente “St. Gallen Inernational Breast Cancer Conference” di Vienna, soprattutto in tema di nuovi farmaci, la sessione odierna è stata dedicata al fondamentale ruolo del ginecologo in tutto il percorso di diagnosi, cura e follow-up della paziente che si ammala di tumore al seno, ruolo conferitogli dalla figura di continuo referente nelle diverse fasi della vita di una donna, condiviso con la figura del Medico di Medicina Generale.

A margine del convegno, intervistato dai giornalisti, il dottor Burlizzi, dirigente responsabile del reparto di Chirurgia senologica presso l’ospedale Perrino di Brindisi, ha fatto il punto della situazione sull’incidenza del carcinoma mammario nel Brindisino. Il professionista ha spiegato vi è un’attesa di circa 320-350 tumori all’anno, ma il reparto è in grado di operare fino a 500 casi all’anno. Oltre a soddisfare tutte le pazienti della provincia, dunque, l’equipe diretta da Burlizzi può dedicarsi anche a pazienti provenienti da altre provincie e persino da fuori regione.