Enzo Giunta e la passione per le figurine Panini: nel “regno” di un collezionista

Tutti conoscono la sua passione viscerale per le squadre cittadine di calcio e basket. In pochi sanno che è anche un grande collezionista di album di figurine Panini e gagliardetti. Enzo Giunta, 54 anni a gennaio, guardia giurata, è orgoglioso del piccolo museo allestito nel suo studio al rione Santa Chiara. La parete è tappezzata di più di 100 gagliardetti. L’ultimo, della Pro Vercelli, gli è arrivato sabato (19 dicembre). In grande evidenza ci sono quelli del Brindisi Football Club e della New Basket Brindisi.

La scrivania e i mobili traboccano di album e pacchetti di figurine. La raccolta 2020 è iniziata da pochi giorni, ma Enzo conta di chiudere il cerchio a breve. L’album più datato è quello della stagione 1972-72, regalatogli dall’avvocato Alessandro Caiulo. Enzo lo sfoglia fino ad arrivare alla pagina dedicata alla gloriosa Brindisi Sport negli anni d’oro della Serie B. Ogni giorno si tiene in contatto con i collezionisti di tutta Italia per tappare le caselle ancora vuote delle ultime edizioni. “Con il passare degli anni – spiega – la passione aumenta”.