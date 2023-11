"Verdi", la mission di Luca Ward: "Eventi di qualità e un'accademia del musical per i giovani"

Il noto attore e doppiatore Luca Ward delinea la sua visione del teatro Verdi, della cui fondazione ha assunto la presidenza nelle scorse settimane. L'artista è stato presentato stamani insieme ai due componenti del consiglio di amministrazione della fondazione, Gianluca Bozzetti e Federica Masi, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta presso la sala della colonna di palazzo Nervegna. Presenti anche il sindaco Giuseppe Marchionna e il direttore della Fondazione, Carmelo Grassi.

All’indomani del successo della prima teatrale, “in trasferta” nel Teatro Impero, la nuova regia del Verdi traccia la linea. «Il teatro - ha spiegato il presidente Luca Ward - riprende il suo percorso per ridare vitalità al rapporto con il pubblico. Pensiamo a un disegno culturale che restituisca al pubblico la giusta leggerezza, oltre che motivi di riflessione sul nostro tempo, ma che si metta in dialogo con il mondo, con artisti già affermati e giovani talenti da formare. Dunque, non solo un sipario ma una palestra che educhi alle arti performative. Pensiamo a un’accademia di musical, ad esempio, e a riempire il foyer di idee di fuizione. Un teatro fatto per la comunità e per chi aspiri ad abbracciare un percorso artistico. Credo sia importante continuare nel solco dell’apertura e integrare sempre di più la scena nella vita e negli interessi della città. Gli interessi del pubblico saranno la nostra bussola, per questo il nostro sforzo sarà quello di orientare il più possibile il Teatro verso la comunità».

«Un teatro nel quale si fondano umanità e arte - ha aggiunto il sindaco Giuseppe Marchionna - e soprattutto accessibile a tutti. È questo l’indirizzo dell’Amministrazione comunale, che fa del welfare culturale una sua direttrice strategica. Un teatro ostinatamente aperto. Per questo non bisogna mai stancarsi di allargare la proposta, in modo che tutta la comunità, in ogni sua parte, possa non solo conoscere ma anche frequentare il teatro: in un mondo nel quale non ha più senso parlare di pubblico ma di pubblici con background, consapevolezze sensibilità e aspettative diverse, non si può fare a meno di scardinare vecchi equilibri e crearne di nuovi. In questi giorni ospitiamo la finale della prima edizione del concorso letterario “Giallo e Nero di Puglia”, una programmazione in linea con la visione di apertura a generi e discipline diversi. E ad inizio d’anno nuovo rivedremo sul palcoscenico l’orchestra del Verdi».

«Immagino un teatro a misura di giovani - ha detto la consigliera Federica Masi - che non si limiti a tarare l’offerta su quella fascia di pubblico ma sappia orientarsi verso la scoperta e la valorizzazione dei nostri talenti. Si dice spesso che i ragazzi siano il nostro futuro. Bene, bisogna fare in modo che diventino di fatto forza innovativa e creativa e che siano energia vitale al servizio della città. I giovani hanno un grande bisogno di esplorarsi, di conoscersi, di potersi raccontare. E il teatro può essere la leva decisiva».

«Il nuovo Consiglio - ha sottolineato il consigliere Gianluca Bozzetti - è una squadra che si fa forza della connessione e condivisione di idee, visioni e proposte. Noi faremo la nostra parte perché pensiamo a un teatro con il compito di interpretare la cultura dal lato della fruizione e dal lato della produzione. Cammineremo al fianco della città mai stancandoci di ascoltare tutti, in modo che il nostro progetto di teatro sia una scommessa dell’intera comunità».

«Auguro al nuovo Cda buon lavoro - ha concluso il direttore Carmelo Grassi - alla luce di un’idea di base che condivido, espressa per mettere il teatro al centro del territorio. La stagione è cominciata con il piede giusto con uno spettacolo che ha raccolto apprezzamenti unanimi. E abbiamo già alle viste due fuoriprogramma: il 29 dicembre Flavio Insinna con “Gente di facili costumi” e il 21 febbraio Pio e Amedeo con “Felicissimo show”. Dobbiamo offrire più opportunità di conoscenza e formazione perché il pubblico rimane il nostro interlocutore finale: è questa la nostra mission. Occorre fare in modo che ciascuno trovi il proprio motivo per venire a teatro perché quella del teatro è una sfida culturale che riguarda tutti».