"Entusiasmo e cattiveria agonistica": il Brindisi di mister De Luca

A una settimana dall’esordio nel campionato di Serie D, il Brindisi Fc ha sostenuto oggi pomeriggio (domenica 20 settembre) una sgambata contro l’Eurosport Academy, squadra della città militante nel torneo di Seconda Categoria, sul terreno del precampo, davanti a un centinaio di tifosi (si è visto per l'occasione lo striscione della Curva Sud Brindisi).

La squadra di mister De Luca si è imposta per 7-0. Tre reti sono state segnate nel primo tempo da Palazzo, autore di una doppietta, e Cerone. Nella ripresa sono andati a segno Lacarra (doppietta), Palumbo e Ripantò. Un buon allenamento, in somma, in vista della partita contro il Gravina che verrà disputata domenica prossima (27 settembre), alle ore 15, al Fanuzzi, non si ancora se a porte chiuse a con una capienza ridotta a mille spettatori, nel rispetto delle norme anti Covid. Al termine della partita, mister De Luca ha rilasciato a BrindisiReport delle dichiarazioni in cui ha fatto il punto della situazione.