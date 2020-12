Acquisti natalizi e cashback: interviste a commercianti e clienti

Gli acquisti procedono ancora a rilento, ma la situazione rispetto a novembre è migliorata. E' quanto emerge dalle interviste fatte ad alcuni commercianti dei corsi cittadini, per capire come procedono gli affari a ridosso delle festività natalizie, in epoca di pandemia. Fra i clienti, invece, sondaggio sulla modalità di pagamento preferita (contanti o carta di credito?) in considerazione anche dell'attivazione, nei giorni scorsi, del cashback.