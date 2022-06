Adriatic cup: i bolidi del mare in vetrina sul lungomare. Le emozioni di due baby piloti

Il lungomare Regina Margherita è in fermento per l’Adriatic Cup. Domani (sabato 25 giugno) prenderà il via la due giorni dedicata alla motonautica. Il porto di Brindisi ospiterà la prima tappa del campionato del mondo di F4 e il campionato regionale di moto d’acqua. I primi equipaggi sono giù arrivati. I box con i bolidi del mare sono stati allestiti fra lo spazio antistante alla casa del prefetto e piazzale Lenio Flacco. La kermesse internazionale prenderà il via domani, alle 7.30, con le prove libere di F4. Il clou è previsto per le 18.15 di domenica, quando si svolgerà la gara di F4, sulle acque del porto interno.

Oltre ai piloti scafati della categoria regina, gareggeranno anche i ragazzi fra i 14 e 16 anni della categoria Junior. BrindisiReport ha intervistato due di essi. Si tratta del 14enne Mattia Andreani e del 16enne Giulio Rimondotto.