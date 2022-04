Il questore: "La criminalità organizzata è ancora presente ma può essere ridimensionata"

Le dichiarazioni del questore Ferdinando Rossi e del prefetto Carolina Bellantoni in occasione della festa della Polizia

Le festa della Polizia che si è svolta stamattina (martedì 12 aprile) nel castello Svevo è stata per Ferdinando Rossi l'ultima apparizione pubblica da questore di Brindisi, prima del trasferimento alla questura di Brindisi. Rossi ha tracciato un breve bilancio del lavoro svolto in questi anni e manifestato i suoi auspici in vista degli anni a venire. Nel videoserviizio anche le dichiarazioni del prefetto Carolina Bellantoni.