La segreteria dell'Ordine degli avvocati di Brindisi intitolata a Luciano Guastella

Per 40anni è stato il segretario dell’Ordine. Era ben voluto da tutti per umanità e professionalità. Il ricordo del presidente dell'Ordine, Cosimo Consales, e del fratello Massimo Guastella

Non era un avvocato, ma è stato un pilastro dell’avvocatura brindisina. Stamattina (martedì 22 novembre) l’Ordine degli avvocati della Provincia di Brindisi ha reso un importante tributo alla memoria di Luciano Guastella, intitolandogli la segreteria dell’Ordine, al secondo piano del tribunale di Brindisi. Si tratta di un’iniziativa voluta dal presidente dell’Ordine, l’avvocato Cosimo Consales, che nel video servizio ricorda la figura di Luciano Guastella, nato nel 194 e morto nel 2006, all’età di 65 anni, appena sei mesi dopo il pensionamento.

Sempre disponibile con tutti, prendeva a cuore soprattutto i giovani avvocati che non avevano alle spalle studi legali avviati dai familiari, introducendoli in un contesto del tutto nuovo, per loro. Chiamato “il segretario”, Guastella è stato anche un arbitro di basket, un giudice di campo nel massimo campionato e un sostenitore dei colori biancazzurri. La targa commemorativa è stata scoperta dalla moglie Rosanna. Presenti anche i figli, Giuseppe e Michela, il fratello Massimo e i nipoti.