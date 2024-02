Il "bacio" di Oggiano ai manifestanti: caos in sala giunta durante conferenza stampa

Si sono vissuti momenti di trambusto e concitazione stamattina (martedì 6 febbraio) presso la sala giunta del Comune di Brindisi, dove si è verificata una vivace diatriba fra il vicesindaco Massimiliano Oggiano e decine di persone che avevano partecipato al corteo contro la chiusura del Centro antiviolenza, organizzato dalla Cgil.

L’amministrazione comunale aveva convocato per le ore 12 una conferenza stampa per chiarire la situazione del servizio. Nel frattempo un gruppo di manifestanti, fra cui esponenti del sindacato e le lavoratrici della cooperativa che gestiva il servizio Cav, la Solerin, avevano dato vita a un sit in nel cortile di palazzo di città.

Poco prima di mezzogiorno i manifestanti sono saliti verso la sala giunta, dove era stata convocata la conferenza stampa, per chiedere di poter assistervi anche loro. L’amministrazione comunale, rappresentata dal vicesindaco Oggiano, ha invece dato disponibilità a incontrare una delegazione, ma solo dopo lo svolgimento della conferenza stampa.

Così l’incontro con i giornalisti, in presenza anche degli assessori Pisanelli e Antonucci, ha avuto inizio, mentre i manifestanti premevano all’esterno della porta, fino a quando non sono entrati nella sala giunta. A quel punto il vicesindaco Oggiano ha interrotto la conferenza e nel lasciare la stanza ha rivolto un bacio e un saluto ai manifestanti. Il gesto è stato interpretato come una provocazione dai manifestanti. Il segretario generale della Cgil, Antonio Macchia, ha duramente condannato il comportamento del vicesindaco. “Una cosa così – ha dichiarato – non si era mai verificata”. Il sindacalista ha rimarcato che lo scopo dell’iniziativa era quello di “dar voce a tante donne che erano venute qui a testimoniare”.

Dopo qualche minuto i manifestanti hanno lasciato il comune e la conferenza stampa (su cui seguirà un altro articolo) è ripresa. Successivamente è intervenuta la Digos.

