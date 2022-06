Legambiente ed Enel donano i primi pannelli solari alle famiglie in difficoltà

La tappa di Brindisi è stata l’occasione per incontrare gli esperti e conoscere non solo i vantaggi del solare fotovoltaico e delle nuove opportunità tecnologiche ma anche tutti gli strumenti disponibili oggi per ridurre costi in bolletta e nei bilanci domestici

BRINDISI - E' stata presentata questa mattina (venerdì 10 giugno 2022) nei pressi del Consultorio Familiare in Piazza Raffaello al quartiere Sant' Elia, la nuova campagna di raccolta fondi promossa da Legambiente ed Enex X, per la donazione di pannelli fotovoltaici da appartamento a famiglie in condizioni di disagio socio-economico. La tappa di Brindisi è stata l’occasione per incontrare gli esperti di Legambiente e conoscere non solo i vantaggi del solare fotovoltaico e delle nuove opportunità tecnologiche, come il pannello solare da appartamento – economico e di facile installazione – ma anche tutti gli strumenti disponibili oggi per ridurre costi in bolletta e nei bilanci domestici. Efficienza e risparmio energetico, bonus sociali, comunità energetiche rinnovabili, condivisione di beni e servizi e molto altro. I pannelli sono stati donati a due nuclei familiari che risiedono al quartiere Sant'Elia.

Interviste a Tommaso Polci (responsabile campagna itinerante #UnPannelloInPiù Legambiente), Ruggero Ronzulli (presidente Legambiente Puglia) e Isabella Lettori (assessore ai servizi sociali – Comune di Brindisi).