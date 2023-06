La prima processione del Corpus Domini per il vescovo Giovanni Intini

Centinaia di fedeli hanno partecipato alla processione del Corpus Domini, per la prima volta officiata dal vescovo di Brindisi, Giovanni Intini. Ha fatto il suo esordio in un evento religioso anche il neoeletto sindaco Giuseppe Marchionna. Le celebrazioni sono iniziate con una messa celebrata presso la basilica cattedrale. Poco prima delle ore 20, da piazza Duomo, è partita la processione. Numerosi cittadini hanno atteso il passaggio del corteo sul lungomare. Da lì la processione è proseguita verso corso Garibaldi. Poi piazza Vittoria e infine il ritorno in piazza Duomo. Il vescovo ha sorretto il santissimo sacramento percorrendo a piedi le vie cittadine. La tradizione del cavallo parato, interrotta nel 2018 dopo la caduta dalla sella di monsignor Domenico Caliandro, anche per quest’anno è stata accantonata.