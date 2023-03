"Laura non c'è": Nek si esibisce in versione acustica ad Ostuni

OSTUNI - Nella giornata di ieri (4 marzo) il celebre cantautore Filippo Neviani, in arte Nek, è stato ospite presso la Chiesa dei Santissimi Medici Cosimo e Damiano, in via Fogazzaro.

L'artista ha partecipato all'incontro intitolato "L'amore vero è...uscire da noi stessi...per andare verso chi amiamo". Un'occasione di confronto per ragionare sul mondo odierno, e che ha avuto come argomento centrale il legame tra genitori e figli.

"Nel mondo di oggi, siamo catturati da un vortice frenetico: io parlo per me, e so che potrei dedicare più tempo a mia figlia - afferma il cantante - Ammetto di esser fagocitato dal mondo e dai suoi ritmi. Non dimentichiamo che c'è bisogno di ascoltare di più i giovani - Conclude - Spesso si è portati a pensare che noi adulti non possiamo connetterci con loro, ma non è vero".