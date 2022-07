Lavoratori Dema e Dar senza stipendio da due mesi: proteste nelle fabbriche 

Dal mese di maggio non percepiscono lo stipendio. Questo il motivo di due sit in di protesta che stamattina (lunedì 4 luglio) si stanno svolgendo nella zona industriale di Brindisi, presso gli stabilimenti delle aziende Dema e Dar, quest’ultima controllata sempre da Dema, attive nel settore aerospaziale. L’iniziativa avviene nell’ambito di uno stato d’agitazione proclamato dai sindacati Fiom Cgil, Fim Cisl, Ugl e Fismic, rappresentati rispettivamente da Angelo Leo, Bruno Celestini, Damiano Flores e Davide Sciurti. I sindacati chiedono chiarezza all’azienda, in vista di un tavolo in prefettura slittato al 12 luglio, dopo una prima convocazione per il 6 luglio.