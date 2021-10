Green pass, tutto regolare al porto di Brindisi: “Oltre il 92 percento del personale è vaccinato”

L’entrata in vigore dell’obbligo di green pass sui luoghi di lavoro non ha avuto nessun impatto sul porto di Brindisi, dove le attività si sono svolte regolarmente. Stesso discorso per gli altri quattro scali (Bari, Manfredonia, Monopoli, Barletta) dell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico meridionale. Il presidente dell’Authority, Ugo Patroni Griffi, spiega tramite un videomessaggio che nei porti del sistema la percentuale di vaccinati fra i lavoratori oscilla fra il 92 e il 98 percento: una delle percentuali più alte a livello nazionale, in ambito portuale. Il presidente ricorda inoltre gli sforzi profusi dall’ente negli ultimi mesi, per contenere la pandemia.