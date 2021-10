Nuovo polmone verde in città: al via i lavori nell'ex caserma Ederle

Per adesso un piccolo polmone verde in pieno centro cittadino. In futuro, forse, una nuova scuola materna comunale. Alle prime di luci di oggi (venerdì 22 ottobre) sono iniziati i lavori per restituire parzialmente alla cittadinanza l'ex caserma Ederle, vecchio edificio in disuso da decenni situato in via Cittadella, nella cosiddetta zona della Difesa. Lo ha annunciato l'assessore con delega ai parchi pubblici del Comune di Brindisi, Oreste Pinto.

Gli operai della Brindisi Multiservizi sono al lavoro per sradicare gli ammassi di vegetazione cresciuti indisturbati durante il lungo periodo di incuria ed abbandono, fino a raggiungere alcuni metri di altezza. A intervento completato, il cortile della caserma diventerà un parco urbano. Ma si tratta solo del primo passo del percorso di riqualificazione dell'intera struttura.