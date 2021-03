Cala Materdomini: lavori in corso. Sabbia prelevata da un fiume

Cumuli di sabbia sono depositati sulla spiaggia di Cala Materdomini. I lavori di ripascimento sono in pieno fermento. I mezzi meccanici della ditta Carparelli, appaltatrice dei lavori, sono al lavoro per proteggere l’arenile dalle mareggiate. La sabbia viene prelevata da un fiume. Il sito è stato individuato dopo un lungo percorso di caratterizzazione. Il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, ha annunciato nei giorni scorsi che entro 90 giorni i lavori saranno terminati. Salvo intoppi, insomma, entro la prossima estate sorgerà la prima spiaggia attrezzata gestita dall’amministrazione comunale sul litorale a nord di Brindisi. Il progetto prevede anche la realizzazione di parcheggi, servizi per i bagnanti e area ristoro. Rispetto al cronoprogramma del 2018 si è accumulato un ritardo di più di due anni. La speranza è che, superate varie rogne burocratiche, questa sia davvero la volta buona.