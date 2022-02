Riqualificazione parcheggio di Costa Morena: procedono i lavori

Intervento a cura del Consorzio Asi di Brindisi nell’ambito del progetto di cooperazione transfrontaliera Dock-BI- “Development Of Connectionsbetween the Keyports of Brindisi and Igoumenitsa

Operai al lavoro nel parcheggio di Costa Morena attiguo al terminal “Il Mondo”, nell’ambito di un intervento di riqualificazione da parte del Consorzio Asi di Brindisi. Una volta terminati i lavori, autotrasportatori e automobilisti in transito da porto di Brindisi avranno a disposizione un’area di sosta più confortevole.

L’intervento rientra nell’ambito del progetto di cooperazione transfrontaliera Dock-BI- “Development Of Connectionsbetween the Keyports of Brindisi and Igoumenitsa”, finanziato per 2.785.000 euro dal programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020, di cui il consorzio Asi Brindisi è capofila e che coinvolge, partner italiani, autorità portuale del Mare Adriatico Meridionale e Comune di Brindisi, e greci, autorità portuale di Igoumenitsa e Comune di Igoumenitsa. D

Il 25 maggio 2021 i presidenti dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi, e del Consorzio Asi, Vittorio Rina, hanno sottoscritto un contratto preliminare di acquisto delle aree parcheggio di Costa Morena (di proprietà del Consorzio). Sulla base di tale documento il consorzio Asi si impegna a cedere all'Autorità di sistema aree estese per oltre 34 mila metri quadrati, situate proprio in prossimità dei varchi di accesso in porto, per la somma complessiva di circa 1,121 milioni di euro. Al termine dei lavori di manutenzione e ristrutturazione, a cura appunto del Consorzio Asi, entrerà in vigore un disciplinare d’uso e di gestione dell’area che consentirà all’AdSp Mam di organizzarle perché possano essere fruibili e sicure per tutti i passeggeri, i mezzi e i mezzi pesanti in attesa di imbarco dal porto di Brindisi.