Ex collegio navale: riemergono le scalinate dell’ingresso monumentale

Le scalinate dell’ex collegio navale Tommaseo di Brindisi riemergono da decenni di incuria e adesso sono ben visibili dal lungomare di via Amerigo Vespucci. Si registrano progressi quotidiani nei lavori di pulizia del verde che ricopre l’enorme edificio, risalente agli anni ’30 del ventesimo secolo, divorato da degrado e abbandono.

Obiettivo dell’intervento è quello di restituire alla città, come spiegato dal sindaco Riccardo Rossi sul suo profilo facebook, l’imponente area verde con affaccio su via Amerigo Vespucci. I lavori interessano in particolare l'ingresso monumentale con la scalinata e l'area verde limitrofa del parco. “Un primo passo simbolico – chiarisce sempre il sindaco - per un intervento complessivo dell'ex Collegio Tommaseo che stiamo candidando fra le progettualità del Cis e ad altri fondi del governo”.