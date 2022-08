Traffico in tilt: sulla statale si procede a passo d'uomo

Mattinata di passione per gli automobilisti sulla Lecce-Bari, direzione Brindisi per un doppio tamponamento a poca distanza l'uno dall'altro

BRINDISI - Penultimo weekend da bollino rosso per il controesodo e per i primi rientri dalle vacanze, anche, sulla superstrada Lecce-Bari, altezza Brindisi, per un doppio tamponamento che si è verificato a poca distanza l'uno dall'altro, intorno alle 11 di questa mattina (sabato 20 agosto 2022). Una mattinata di passione per gli automobilisti che viaggiavano in direzione nord, all'altezza di San Pietro Vernotico e Brindisi La Rosa: cinque i veicoli coinvolti nel doppio incidente che, fortunatamente, non ha registrato feriti. Lunghe code e oltre due ore di attesa, con traffico a passo d'uomo e fatto deviare dalla polizia locale di Brindisi verso Tuturano.