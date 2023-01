Lo scordso 20 gennaio tre brindisini si sono diretti a Venezia, per partecipare a una convention che si sarebbe tenuta a Venezia Lido il giorno successivo. Se la città sull'acqua è famosa per essere uno dei luoghi più romantici e suggestivi dello stivale, Venezia Lido è altresì famosa per essere la location che ospita varie manifestazioni di fama mondiale, tra le più popolari ricordiamo Il Festival di Venezia, La Mostra d’arte cinematografica e la Biennale. Tutto questo dovrebbe esser sufficiente ad attestare una qualità elevata dei servizi turistici. Purtroppo per i protagonisti di questa storia così non è stato.

Una volta giunti in hotel, infatti, è già risultato difficile poter accedere alle camere per tempo. Uno dei tre brindisini addirittura ha dovuto spostare più volte i propri bagagli di stanza in stanza, riuscendo a raggiungere il proprio alloggio alle 15 e30 e non alle 11 e 30 come preventivato. Questo però è solo l’inizio. Infatti, sin da subito, la presenza massiccia di polvere ha allertato i brindisini, che però hanno dato priorità all’impegno lavorativo, recandosi nel luogo della convention.

Rientrati a tarda ora e stanchi, i tre professionisti si sono recati nelle rispettive stanze, crollando in un sonno profondo. Il mattino seguente, però, l’incubo si materializza. Una dei tre si accorge di avere tracce di sangue su testa, mani e schiena. Disorientata e presa dalla preoccupazione tenta di capire cosa sia successo, solleva le lenzuola e si accorge che il suo letto era infestato dalle cimici. “Un’esperienza disgustosa, le ore successive sono state inquietanti”. “E' inaccettabile - aggiunge - pensare di dover soggiornare in una delle città più turistiche d'Italia, pagare una camera 160 euro a notte (senza colazione) e vivere un disgustoso incubo”. La donna, alla fine, si è rifiutata di pagare.