Malore in spiaggia: il provvidenziale intervento di due bagnini

BRINDISI - Paolo Cardone e Francesco Bruno sono gli operatori che si occupano del servizio di salvataggio a lido San Benedetto, sulla litoranea nord di Brindisi (zona Apani) e ieri, sabato 31 luglio 2021, con un intervento provvidenziale hanno salvato la vita ad un uomo di 60 anni colto da malore in spiaggia. I bagnini sono subito intervenuti con il defibrillatore, aiutati da due infermieri specializzati che erano in spiaggia fuori servizio. Nonostante il timore iniziale, i due giovani non si sono persi d'animo ed hanno effettuato tutte le attività sanitarie previste in questi casi. Il 60enne è attualmente ricoverato nel reparto di Cardiologia del Perrino di Brindisi, le sue condizioni sono stabili e Paolo e Francesco gli auguri una pronta guarigione e lo attendono presto nuovamente in spiaggia.