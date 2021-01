Lunghe file al drive in del Perrino per i tamponi Covid

BRINDISI - Una lunga coda di auto. Tutti in attesa del tampone Covid presso il drive in dell'ospedale Perrino di Brindisi. Il video è stato girato questa mattina, sabato 30 gennaio 2021. Oltre alla fila di auto, si registrano ritardi, anche di un'ora e mezza. E' intervenuta la polizia locale per gestire la coda.