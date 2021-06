Omaggio all'avvocato Scotto e alle leggende della prima promozione in A1

Il presidente della Happy Casa Brindisi, Nando Marino, ha consegnato a Scotto, Piero Labate e Pinuccio Cavaliere le polo celebrativa, in vendita presso il New Basket Store

In vendita al New Basket Store e online la polo limited edition celebrativa dei quarant’anni dalla prima volta in Serie A.

8 marzo 1981: la Pallacanestro Brindisi festeggia la prima storica promozione in Serie A.

2 giugno 2021: la New Basket Brindisi conclude la nona stagione consecutiva in LBA al secondo posto in regular season e una storica semifinale scudetto.

In occasione della speciale ricorrenza, la Happy Casa Brindisi ha ideato e realizzato una polo celebrativa dai tratti storici. Un prodotto ‘limited edition’ da n.200 pezzi fino a esaurimento scorte, in collaborazione con l’azienda Spensley specializzata nella riproduzione di maglie d’epoca. Il design riprende il logo, i colori e i tratti della storica canotta con cui la Pallacanestro Brindisi conquistò la massima serie italiana battendo Fabriano 71-68 alla Nuova Idea per sfidare successivamente la Virtus Sinudyne Bologna al primo turno dei playoffs scudetto.

Questo pomeriggio, presso il New Basket Store, il presidente della New Basket Brindisi - Fernando Marino - ha omaggiato lo storico presidente della Pallacanestro Brindisi - Mario Scotto - e alcuni protagonisti di quella indimenticabile annata - Piero Labate e Pinuccio Cavaliere - con le prime polo loro dedicate. Una cerimonia che fa da ‘trade union’ a questa storica ricorrenza e iniziativa.



La polo, in cotone jersey a manica corta, è unica nel suo genere con cuciture ribattute e ricami personalizzati: nel colletto interno ecco la scritta ’1981-2021: 40 anni dalla prima volta in Serie A’, sul retro la stella blu e rossa in onore della ‘Stella del sud’ e infine l’hangtag personalizzato.

In vendita al prezzo di €69 online sul sito shop.newbasketbrindisi.it e presso il New Basket Store di Corso Garibaldi 29 (ore 09:30-13:00; 17:00-20:30 eccetto la domenica e il lunedì pomeriggio).