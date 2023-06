Maltempo, sottopasso completamente allagato: vigili del fuoco a lavoro

Si tratta del sottovia che collega via Tor Pisana al centro

Sottopasso di via Tor Pisana completamente allagato. La bomba d'acqua che si è abbattuta a Brindisi nella tarda mattinata di oggi, giovedì 15 giugno, che ha messo in ginocchio un'intera città, ha interessato anche il sottopasso che collega la periferia al centro passando dalla stazione ferroviaria. Per lo smaltimento dell'acqua si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco.