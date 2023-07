“Diritto alla salute violato: ora un piano straordinario per la sanità brindisina”

Un piano straordinario per la sanità brindisina. Questa la richiesta che arriva dalle oltre 200 persone che oggi pomeriggio (martedì 11 luglio) si sono ritrovate all’esterno dell’ospedale Perrino di Brindisi, per partecipare alla manifestazione indetta dalla Cgil Brindisi contro la situazione di grave emergenza in cui versa la sanità nel Brindisino.

Il sindacato ha lanciato una raccolta firme a sostegno di quello che è un vero e proprio grido di dolore ma anche uno sprone ad adottare delle misure per uscire dall’emergenza. I destinatari sono la Regione Puglia e il governo centrale.

Hanno aderito all’iniziativa diverse associazioni sensibili ai temi dell’ambiente e della salute, il Pd e il Movimento 5 stelle, oltre a comuni cittadini. Durante i vari interventi sono state snocciolate le varie problematiche che affliggono la sanità: la grave carenza di medici; la sospensione di ricoveri in vari reparti; l’accorpamento di reparti dei presidi ospedalieri di Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni; le liste d’attesa interminabili.

La Cgil contesta anche il piano regionale di potenziamento dei posti letto, considerato penalizzante per la provincia di Brindisi, dove sono previsti appena trenta posti in più, a fronte di aumenti ben più consistenti previsti nelle strutture ospedaliere di altre province.

Al governatore Michele Emiliano e all’assessore regionale alla Salute, Rocco Palese, si chiedono responsabilità e attenzione nei confronti del territorio.

Nel videoservizio le interviste ad Antonio Macchia, segretario generale Cgil, Maurizio Bruno, consigliere regionale del Pd, e Salvatore Giuliano, coordinatore provinciale del Movimento 5 stelle