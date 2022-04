Marcia per la pace a Bozzano: le strade si riempiono di bambini

Grandissima partecipazione, alla manifestazione per la pace, che si è tenuta oggi 2 aprile 2022, alle ore 16, presso il quartiere Bozzano di Brindisi. Un'iniziativa organizzata grazie alla sinergia tra il Comitato Liberi Cittadini, l’Istituto comprensivo Bozzano, la Parrocchia San Giustino de’ Jacobis, il consiglio comunale dei ragazzi. Presenti anche gli operatori del Cag del rione Paradiso. Non è mancata inoltre la partecipazione del presidente della Provincia Antonio Matarrelli e del sindaco Riccardo Rossi.

Le strade del quartiere Bozzano sono state letteralmente inondate da giovanissimi e famiglie che sventolavano, orgogliosamente, bandierine arcobaleno, tanti cartelli con scritte, disegni e colori che invocavano la pace. Una manifestazione che ha visto protagonisti i giovani, pronti a esprimere il proprio dissenso nei confronti di tutti i conflitti violenti, delle guerre e delle oppressioni, presenti nel mondo. La guerra in Ucraina ha smosso le coscienze, spingendo i cittadini a manifestare, come hanno dimostrato oggi i brindisini, partecipando a questa marcia. Un'onda di pace che si è estesa per le vie principali del quartiere Bozzano, arricchita con cori, musica e letture, che avevano un unico messaggio “Stop alla guerra”.