In diversi contesti decade l'obbligo, ma alcuni cittadini preferiscono ancora indossarle, per la propria sicurezza contro il Covid-19

BRINDISI - Dall'1 maggio decade l'obbligo di indossare la mascherina in determinati luoghi e contesti. BrindisiReport ha chiesto, in centro a Brindisi, ad alcuni cittadini la propria opinione. Diversi preferiscono portarla anche all'aperto, come si evince dal video servizio.