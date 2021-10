Meditazione collettiva contro il green pass: la singolare protesta in piazza

Un'insolita forma di protesta contro il green pass si è svolta oggi pomeriggio (sabato 16 ottobre) in piazza Vittorio Emanuele, nel centro di Cisternino. Decine di persone appartenenti a varie associazioni del territorio si sono ritrovare per manifestare il loro dissenzo nei confronti della certificazione verde con una meditazione collettiva, tipica di riti orientali. Durante il sit in è stato infatti scandito il "mantra om", un suono che viene ripetuto più volte per favorire la concentrazione. L'iniziativa, lontana anni luce dai moti di protesta anti green pass cui si è assistito nei giorni scorsi, si replicherà il 30 ottobre, in un altro luogo.