La mensa cittadina di Brindisi cambia sede: il primo giorno

BRINDISI - Nuova sede per la mensa cittadina di Brindisi. Il trasferimento dalla storica sede in via Conserva si è reso necessario per volere dell'arcivescovo, monsignor Domenico Caliandro, "per offrire un luogo più accogliente e più facilmente raggiungibile da tutti", si legge in un comunicato. La nuova sede, presso il centro pastorale, ex seminario Benedetto XVI, con ingresso da via Peschiera è operativa da oggi, 2 marzo, data significativa in cui il santo padre ci chiede la preghiera per l'Ucraina e la pace nel mondo. Nel video servizio, le prime immagini della nuova mensa e le parole, tra gli altri, di monsignor Caliandro.