Il messaggio di speranza di don Cosimo Schena, il prete "più social" d'Italia

Don Cosimo Schena è un sacerdote dall'animo eclettico che è riuscito a far breccia nei cuori di centinaia di migliaia di persone attraverso i social media, creando una vasta comunità. Con oltre 213 mila followe su Instagram e 160 mila su Facebook, il sacerdote brindisino ha catturato l'attenzione del pubblico non solo per la sua fede, ma anche per la sua straordinaria sete di conoscenza e il suo impegno nel portare il suo messaggio oltre i confini tradizionali.

Don Cosimo, 44 anni, ha intrapreso un cammino insolito verso il sacerdozio. Mentre frequentava l'ultimo anno di ingegneria informatica nel 2002, ha sentito la chiamata divina che lo ha portato a dedicare la sua vita al servizio della fede. Pur avendo interrotto gli studi d'informatica, il desiderio di conscenza di don Cosimo non si è mai placato. Dopo aver ottenuto una laurea in Teologia nel corso del suo cammino sacerdotale, ha proseguito i suoi studi conseguendo una laurea anche in Filosofia, completando poi un dottorato di ricerca e successivamente laureandosi in Psicologia.

Ma il suo viaggio verso la conoscenza non si è fermato. Attualmente, infatti, don Cosimo sta frequentando l'Istituto per lo Studio delle Psicoterapie per raggiungere l'obiettivo di diventare un psicoterapeuta. Questo impegno nella formazione non è solo un'espressione della sua curiosità intellettuale, ma riflette anche il suo costante desiderio di servire e aiutare gli altri in modi nuovi e significativi.

Parallelamente ai suoi studi accademici, don Cosimo ha abbracciato la modernità e ha trovato un nuovo modo di comunicare con il mondo: i social media. Con la pubblicazione di 21 libri e la sua comunicazione efficace in rete, il sacerdote è diventato un punto di riferimento per molti, offrendo saggezza, conforto e supporto a coloro che lo seguono, indipendentemente dalle loro convinzioni spirituali.

"I social media sono uno strumento straordinario che mi permette di raggiungere persone che altrimenti non avrei mai avuto l'opportunità di incontrare", afferma don Cosimo. "E' un modo per portare speranza e ispirazione anche a coloro che potrebbero sentirsi distanti dalla fede tradizionale".

La sua presenza online non si limita alla condivisione di riflessioni spirituali, ma include anche una varietà di contenuti che offrono una prospettiva unica e inclusiva su temi importanti che riguardano l'essere umano.

Attraverso la sua determinazione nel perseguire la conoscenza e nel metterla al servizio degli altri, don Cosimo Schena si è guadagnato il rispetto e l'ammirazione di migliaia di persone, dimostrando che la fede e la modernità possono coesistere armoniosamente per creare un impatto positivo nella vita del prossimo.