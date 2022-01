Monopattino comunale nascosto in fondo a un tombino: gesto assurdo in città

Un monopattino del Comune di Brindisi abbandonato in un tombino. Sta facendo il giro dei social e delle chat un video girato la sera di Capodanno in contrada Montenegro, nelle campagne di Brindisi. Nel filmato si vedono alcuni operai mentre sollevano il pesante coperchio del tombino di Acquedotto Pugliese, in fondo al quale giace il mezzo. Si tratta di uno dei monopattini elettrici (tutti muniti di Gps) messi a disposizione della cittadinanza tramite il servizio di sharing cui si accede con un app. Per le vie cittadine se ne trovano 200. Uno di questi, per ragioni poco comprensibili, ha fatto quella fine. Non si conosce il responsabile dell’assurdo gesto.